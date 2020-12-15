Виктория Боня прокляла ВОЗ из-за иностранной вакцины от COVID-19
Блогер и бизнесвумен Виктория Боня заявила, что проклинает Всемирную организацию здравоохранения из-за иностранной вакцины от коронавирусной инфекции. Скандальное заявление светская львица опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
Теледиву напугала новая разработка американо-немецкой вакцины Pfizer, исследование которой она нашла в иностранном интернет-издании.
— Оказалось, что прививка содержит тяжелейшие металлы, а также один из компонентов белка, который приводит к бесплодию женщин. По сути вся эта вакцинация — это стерилизация! — заявила Виктория Боня.
Помимо этого, блогер высказалась об основателе корпорации Microsoft Билле Гейтсе. Боня отметила, что считает его виноватым в преступлении против человечества. Она заявила, что Гейтс спонсирует все исследования.
— Он все это спонсирует, финансирует. Имеет прямое отношение к этому. Ездил в Индию и убивал детей, которых парализовало, — эмоционально рассказала Виктория.
Ранее стало известно, что после приема вакцины Pfizer у четырех добровольцев в США парализовало лицо.
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