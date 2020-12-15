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Виктория Боня прокляла ВОЗ из-за иностранной вакцины от COVID-19
Фото: youtube.com/Super

Виктория Боня прокляла ВОЗ из-за иностранной вакцины от COVID-19

Ксения Монахова

Звезды

Блогер и бизнесвумен Виктория Боня заявила, что проклинает Всемирную организацию здравоохранения из-за иностранной вакцины от коронавирусной инфекции. Скандальное заявление светская львица опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Теледиву напугала новая разработка американо-немецкой вакцины Pfizer, исследование которой она нашла в иностранном интернет-издании.

— Оказалось, что прививка содержит тяжелейшие металлы, а также один из компонентов белка, который приводит к бесплодию женщин. По сути вся эта вакцинация — это стерилизация! — заявила Виктория Боня.

Помимо этого, блогер высказалась об основателе корпорации Microsoft Билле Гейтсе. Боня отметила, что считает его виноватым в преступлении против человечества. Она заявила, что Гейтс спонсирует все исследования.

— Он все это спонсирует, финансирует. Имеет прямое отношение к этому. Ездил в Индию и убивал детей, которых парализовало, — эмоционально рассказала Виктория.

Ранее стало известно, что после приема вакцины Pfizer у четырех добровольцев в США парализовало лицо.

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разработка вакциныВиктория Бонякоронавирус
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