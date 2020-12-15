Звезда сериала «Улица» вышла замуж

Фото: instagram.com/ekaterina_sedik

Звезда сериала «Улица» Екатерина Седик вышла замуж. Об этом артистка рассказала в своем Instagram-аккаунте.

Свадебная фотосессия молодоженов прошла в заснеженном лесу. У актрисы лаконичный образ: классическое белое платье со шлейфом и фата с необычным ободком из цветов. Екатерина опубликовала серию праздничных снимков, однако лицо жениха так и не показала.

— Этой осенью самоизолировалась в семье, — написала Екатерина.

Поклонники актрисы поздравили пару со знаменательным событием: «Катя, а я знала! Чутье у меня было. Будьте счастливы!»; «Дорогая, поздравляю! Какая ты красивая!»; «Поздравляю! Счастья и благополучия вашей семье».

Летом в СМИ появилась информация, что российская актриса и телеведущая Анастасия Макеева рассталась со своим третьим мужем из-за его любовницы. По слухам, семейная пара якобы развелась, а в Сети публиковали совместные снимки Саковича и Седик.

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