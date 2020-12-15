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Экологическая прозрачность металлургических компаний России выросла в 2020 году
Фото: Нина Забелина

Экологическая прозрачность металлургических компаний России выросла в 2020 году

Юлия Ямпольская

Общество

Экологическая открытость российских металлургов в 2020 году выросла, лидерами стали золотодобытчики Kinross Gold, Polymetal и «Полюс». Об этом во вторник, 15 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.

Стало известно, что в рейтинге участвовали 40 компаний, которые представляли самые крупные предприятия по добыче полезных ископаемых в РФ. Согласно исследованию 2020 года, взаимодействие с заинтересованными сторонами и прозрачность компаний выросли до 0,87 балла с 0,84 в прошлом году.

Отмечается, что предприятия начали активнее раскрывать экологически важную информацию на своих сайтах, а также улучшили показатели прозрачности.

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