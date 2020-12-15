Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Ирека Зиннурова

Фото: duma.gov.ru / Пресс-служба Госдумы

Государственная дума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Ирека Зиннурова. Об этом во вторник, 15 декабря, сообщает ТАСС.

Полномочия депутата предложили считать досрочно прекращенными с 10 декабря 2020 года согласно его письменного заявления в связи с переходом на другую работу.

Как сообщал сам Зиннуров, он собирается занять должность руководителя Российского информационно-культурного центра Россотрудничества в Баку.

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