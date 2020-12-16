Около 12 тысяч человек с коронавирусом находятся в больницах Москвы

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В столичных больницах на сегодняшний день находятся около 12 тысяч пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 16 декабря, на выступлении с отчетом в Мосгордуме.

— Каждый день выявляются тысячи новых случаев заболевания. В больницах находится около 12 тысяч человек, — сказал глава города.

Он уточнил, что в Москве достаточно коек для оказания экстренной медицинской помощи, а плановая помощь оказывается так же, как и в прошлом году.

Сергей Собянин добавил, что в ближайшие три года больницы города переоснастят передовым оборудованием. При этом закупки будут осуществляться напрямую от производителей, передает РИА Новости.

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