«Они лишают нас самого главного»: Чехова рассказала о преодолении страхов

Фото: instagram.com/achekhova

Телеведущая Анфиса Чехова поделилась в своем Instagram-аккаунте размышлениями о человеческих страхах. По ее мнению, человек должен бояться только тех опасностей, которые происходят с ним в данный момент. Когда люди начинают переживать о будущем, они загоняют себя в угол.

Чехова сравнила человеческие страхи со второй кожей из латекса. Она защищает людей от неприятностей, но душит, сковывает и мешает жить свободно.

— Страхи лишают нас самого главного — нашего настоящего! — написала телеведущая в своих соцсетях.

В своем посте Чехова процитировала слова Шекспира: «Лучше страшный конец, чем бесконечный страх». По словам телеведущей, нельзя поддаваться страху и быть марионеткой в его руках.

— Кто отваживается сбросить ненужную вторую кожу, тот обретает свое истинное я! — заявила певица.

Подписчики поддержали мысли Анфисы Чеховой и предложили посвятить этой теме один из эфиров девушки.

«С удовольствием бы послушала эфир про борьбу со страхом»; «Анфиса, а когда вы подготовите прямой эфир про преодоление страхов?» — написали в комментариях фанаты телеведущей.

Чехова ответила комментаторам, что подумает над такой темой для эфира.

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