«Этому нигде не учат»: психотерапевт объяснил, как избежать измен в паре

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Врач-психотерапевт, актер Александр Рапопорт заявил, что люди в паре должны поддерживать свою высокую значимость в глазах партнера, чтобы избежать измен.

— Ее мало кто поддерживает. Когда люди встречаются, срабатывает психофизика, у них есть совместимость. Надо поддерживать это ощущение. Чуть-чуть ты отпустил внимание, уже знаешь, кто что скажет и что будет потом. Наступает предсказуемость, нужно придумывать что-то новое. Люди этого не делают, — заявил Рапопорт.

По словам эксперта, это происходит не потому, что люди ленятся, а потому, что не умеют:

— Этому нигде не учат. Важно знать, что этот исход рано или поздно начнет где-то брезжить. Предсказуемость надо предупреждать в самом начале. Мужчины, как дети малые, любят, чтобы их хвалили. Мудрая женщина может удивиться и обрадоваться там, где особого повода вроде бы нет, — отметил эксперт.

На измены могут смотреть сквозь пальцы, если в семье это практиковалось. В российской субкультуре мужской «поход налево» ассоциируется с проявлением мужика, отметил Рапопорт. Кто-то в паре может изменять из-за того, что любовь пропала из отношений.

Прежде чем менять отношения, психотерапевт рекомендует разобраться с партнером и попытаться наладить связь. Нужно следить, чтобы любовь осталась жива.

Видео опубликовано на YouTube.

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