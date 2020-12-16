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Гинеколог рассказала о влиянии COVID-19 на развитие бесплодия у мужчин
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Гинеколог рассказала о влиянии COVID-19 на развитие бесплодия у мужчин

Анастасия Волоснова

Здоровье

На сегодняшний день взаимосвязь COVID-19 с бесплодием у мужчин не доказана. Об этом заявила специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РФ профессор Лейла Адамян.

— На сегодняшний день нет доказательств того, что непосредственно коронавирусная инфекция влияет на сперматогенез, гаметогенез и на развитие бесплодия, — приводит РИА Новости слова врача.

Специалист уточнила, что это только предварительные результаты исследований. Коронавирус появился меньше года назад, и его полную взаимосвязь с болезнями репродуктивной системы еще предстоит изучать более детально, добавила Адамян.

По словам врача, коронавирус не оказывает влияния на здоровье переболевших инфекцией беременных женщин. Осложнения могут появиться только в случае воспалительных синдромов, появившихся во время болезни.

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