Гинеколог рассказала о влиянии COVID-19 на развитие бесплодия у мужчин
На сегодняшний день взаимосвязь COVID-19 с бесплодием у мужчин не доказана. Об этом заявила специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РФ профессор Лейла Адамян.
— На сегодняшний день нет доказательств того, что непосредственно коронавирусная инфекция влияет на сперматогенез, гаметогенез и на развитие бесплодия, — приводит РИА Новости слова врача.
Специалист уточнила, что это только предварительные результаты исследований. Коронавирус появился меньше года назад, и его полную взаимосвязь с болезнями репродуктивной системы еще предстоит изучать более детально, добавила Адамян.
По словам врача, коронавирус не оказывает влияния на здоровье переболевших инфекцией беременных женщин. Осложнения могут появиться только в случае воспалительных синдромов, появившихся во время болезни.
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