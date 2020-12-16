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Коммунальщики из Алтуфьева записали клип на песню Моргенштерна и Элджея
Фото: twitter.com / Дикая Москва

Коммунальщики из Алтуфьева записали клип на песню Моргенштерна и Элджея

Виктория Федотова

Город

В Сети набирает популярность ролик, записанный сотрудниками коммунальной службы в столичном районе Алтуфьево. Они перепели хит рэперов Моргенштерна и Элджея «Кадиллак».

— Коммунальщики из Алтуфьева записали свой кавер на самую популярную песню Моргенштерна и Элджея! Даже сняли клип! Интересно, подхватят ли наши районы новый тренд? — подписали ролик в Telegram-канале «Алтуфьево чат / СВАО».

Видео: Telegram-канал «Алтуфьево чат / СВАО»

На кадрах видно, что коммунальщики убирают снег, посыпают дворы, заботясь о безопасности жителей района, с уважением относятся к пенсионеркам. В ролике они рассказали, что любят своих жен, обедают люля и пловом и «делают деньги из снега».

Они работают на детских площадках, обеспечивают чистоту во дворах и обрезают суки у деревьев и кустарников. Один из коммунальщиков назвал себя «молодым самураем», который работает в любую погоду.

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