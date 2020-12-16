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Капсула китайского зонда «Чанъэ-5» совершила успешную посадку на Землю
Фото: pixabay.com

Капсула китайского зонда «Чанъэ-5» совершила успешную посадку на Землю

Никита Абрамов

Наука

Капсула китайского зонда «Чанъэ-5» совершила успешную посадку. Об этом сообщило РИА Новости.

Устройство совершило посадку, как и планировалось, в районе хошуна Сыцзыван в автономном районе Внутренняя Монголия в КНР. В капсуле находится около двух килограмм лунного грунта.

Изначально зонд «Чанъэ-5» должны были запустить еще в 2017 году, но миссию дважды откладывали.

Миссия была рассчитана на 23 дня. Ее цель — исследование луны в рамках программы «Чанъэ». В случае признания специалистами экспедиции успешной Китай станет третьей страной после США и СССР, которая смогла доставить реголит на землю.

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