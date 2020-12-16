Байден выразил уверенность в том, что его сын не совершал налоговых нарушений

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Избранный президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что его сын Хантер, который подозревается в нарушениях при уплате налогов, не делал ничего незаконного. Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на слова политика в среду, 16 декабря.

Ранее Хантер Байден подтвердил, что прокуратура штата Делавэр проводит расследование по делу об уплате им налогов. Он отметил, что серьезно относится к этому делу, а также выразил уверенность в том, что профессиональное и объективное расследование покажет, что он вел дела законно и правильно.

Напомним, в 2016-м Джо Байден, будучи вице-президентом США, потребовал уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина. Последний начал расследование деятельности Burisma — компании, в которой Байден-младший получил должность члена правления.

В итоге Шокин был уволен, а расследование дела приостановлено. Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно призывал выяснить, каким образом Хантер Байден получил высокую должность в Burisma.

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