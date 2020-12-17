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Число погибших и пострадавших в ДТП детей сократилось в России
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Число погибших и пострадавших в ДТП детей сократилось в России

Татьяна Плотникова

Общество

Количество детей, погибших или получивших травмы в результате дорожно-транспортных происшествий по вине автомобилистов, сократилось в текущем году. Об этом свидетельствуют данные Госавтоинспекции.

С начала года число погибших детей до 16 лет уменьшилось на 13 процентов — с 473 до 413. Пострадавших в авариях детей стало меньше на 19 процентов — с 16 767 до примерно 13,5 тысячи.

В целом в России с января текущего года зарегистрировано более 12 тысяч аварий с детьми из-за нарушения правил дорожного движения водителями. Это на 20 процентов меньше показателя 2019 года (более 15 тысяч ДТП), сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что власти Московской области обсудили меры повышения безопасности дорожного движения в 2021 году.

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