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Владимир Путин высказался о COVID-диссидентах
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Владимир Путин высказался о COVID-диссидентах

Кирилл Николаев

Общество

COVID-диссидентом можно быть до тех пор, пока сам не заболел. Об этом в четверг, 17 декабря, сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин после большой пресс-конференции.

По его словам, в общем и целом граждане РФ понимают и видят, что происходит.

— Можно быть COVID-диссидентом, все что угодно. До тех пор, пока сам не заболел, — цитирует Путина РИА Новости.

Ранее Путин рассказал, что в период пандемии на постоянной основе работает с коллегами из правительства. Глава государства сообщил, что работает с членами правительства и администрации президента на расстоянии от трех до пяти метров.

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