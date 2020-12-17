Дептранс усилит безопасность в метро во время новогодних праздников

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Департамент транспорта Москвы увеличит количество сотрудников службы безопасности в метро на 20 процентов в новогодние праздники. Об этом в четверг, 17 декабря, сообщило агентство городских новостей «Москва».

— Встречаем Новый год безопасно. Во время праздников мы увеличим на 20 процентов количество сотрудников службы безопасности на станциях и в досмотровых зонах, а также усилим меры безопасности в московском метро, — цитирует агентство сообщение Департамента транспорта.

Уточняется, что в одну смену следить за порядком будут 1600 человек.

Сообщается, что департамент будет сотрудничать с ФСБ и Ространснадзором.

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