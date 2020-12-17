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«Даже не чай»: Путин рассказал, что было в его термосе на пресс-конференции
Фото: youtube.com / Россия 24

«Даже не чай»: Путин рассказал, что было в его термосе на пресс-конференции

Ростислав Зубков

Общество

Во время ежегодной большой пресс-конференции Владимир Путин в перерывах между ответами на вопросы несколько раз отпивал из своего термоса. Уже после мероприятия президент рассказал, чем он утолял жажду.

— Это даже не чай, это отвар сибирских трав. Это сбор из Сибири, сибирских трав, — цитирует ТАСС главу государства.

Известно, что Путин не в первый раз появляется на публичных мероприятиях с этим термосом, и он неизменно привлекает внимание прессы.

На этой пресс-конференции внимание журналистов также было приковано к записям, которые президент делал, слушая вопросы. Он отметил, что фиксировал имена и названия, чтобы в том числе не забыть суть вопроса.

Напомним, пресс-конференция лидера страны в 2020 году продлилась 4 часа 29 минут. Она началась в 12:05 и закончилась в 16:34 по Москве. Дольше всего Путин общался с журналистами в 2008 году. Тогда эфир длился 4 часа 40 минут.

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чайВладимир Путинпресс-конференция
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