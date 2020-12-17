Специалисты соцзащиты связались с семьей, где отец угрожал нанести вред себе и ребенку

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Сотрудники социальной защиты связались с семьей, где мужчина угрожал себя поджечь. Об этом в четверг, 17 декабря, сообщила пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Отец ребенка направлен в медицинское учреждение.

Ранее детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская рассказала о состоянии ребенка, отец которого грозился нанести себе повреждения. По ее словам, ребенка поместили в медицинское учреждение.

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