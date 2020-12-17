Участок дороги на пересечении улицы Новотошунской и Путилковского шоссе перекроют с 18 декабря

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Россия, Москва, Новотушинская улица Карта всех событий

Участок дороги на пересечении улицы Новотошунской и Путилковского шоссе перекроют 18–22 декабря. Об этом сообщила в четверг, 17 декабря, пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

— С 22:00 18 декабря до 22:00 22 декабря в рамках реконструкции Путилковского шоссе изменится схема движения. Будет закрыт участок автодороги на пересечении улицы Новотушинской и Путилковского шоссе возле школы «Мозаика» по адресу улица Новотушинская, д. 9, — цитирует агентство городских новостей «Москва» сообщение пресс-службы.

Изменения в движении вводят для завершения реконструкции дороги и проведению работ по переоборудованию инженерных коммуникаций.

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