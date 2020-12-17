«Все живы»: пропавший сноубордист Соболев вышел на связь

Сноубордист Алексей Соболев / Фото: instagram.com/alexey_sobolev

Пропавший в горах Кемеровской области сноубордист Алексей Соболев вместе с другом вышел на связь. В своем Instagram-аккаунте спортсмен рассказал, что с ним все в порядке.

— Со мной все нормально, все хорошо. Все живы, здоровы. Но конечно, это было очень жестко, — заявил Алексей.

Спортсмен рассказал, что каждый неравнодушный может найти историю случившегося в его новом видео на YouTube-канале. Однако «жестких» подробностей в ролике не оказалось. Алексей опубликовал красивые кадры их ночной прогулки на сноубордах. По всей вероятности, спортсмен решил таким образом «хайпануть».

Напомним, днем 16 декабря Соболев с другом якобы заблудились в Таштагольском районе Кемеровской области.

Позднее стало известно, что спортсмен таким образом решил пошутить, однако спустя время понял, что это было ошибкой.

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