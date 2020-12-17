«Тупая шутка»: спортсмен Соболев признался в обмане

Сноубордист Алексей Соболев / Фото: instagram.com/alexey_sobolev

Российский сноубордист, чемпион мира и семикратный чемпион России Алексей Соболев, который якобы потерялся в горах в Кемеровской области, признался, что просто пошутил. Об этом он рассказал подписчикам в своем Instagram-аккаунте.

Алексей отметил, что есть вещи, которыми не шутят. Однако он понял это слишком поздно и был уверен, что все будут рады, когда ситуация прояснится.

— Сейчас задаю вопрос сам себе: как такая идея прошла фильтр в моей голове? Когда стоишь по другую сторону и знаешь, что с тобой ничего не произошло, не думаешь, к каким последствиям приведет твоя тупая шутка, — написал спортсмен.

Он признался, что хотел этой ситуацией сподвигнуть людей посмотреть их ролик с позитивной стороны. Однако после случившегося понял, что эти кадры не стоили «и сотой доли переживаний, которые были у неравнодушных людей».

— Хочу извиниться лично перед каждым человеком, который переживал из-за этой глупой шутки. Я позвоню каждому и лично попрошу прощения по телефону. Я заслужил ваши ругательства в мой адрес и готов лично пообщаться с каждым, кто напишет в директ свой номер телефона. Еще раз простите! — заключил спортсмен.

Напомним, днем 16 декабря Соболев с другом якобы заблудились в Таштагольском районе Кемеровской области. После они вышли на связь и заявили, что никто не пострадал, опубликовав при этом ролик их ночной прогулки на сноубордах.

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