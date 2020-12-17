Полицейские в Ельце задержали подозреваемого в нападении на женщину

Фото: Пресс-центр МВД России

В Ельце задержали подозреваемого в избиении сотрудницы микрофинансовой организации. Об этом в четверг, 17 декабря, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Известно, что утром, 17 декабря, мужчина зашел в офис микрофинансовой организации, которая находится на улице Мира. Внезапно злоумышленник нанес несколько ударов сотруднице по голове и телу, после чего скрылся.

— Участковые уполномоченные полиции в кратчайшие сроки установили личность нападавшего и вместе с оперативниками задержали его возле дома на Радиотехнической улице. Мужчина доставлен в отдел внутренних дел. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — приводит «МВД Медиа» слова Ирины Волк.

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