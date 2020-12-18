Волочкова рассказала о знакомстве со своим таинственным бойфрендом

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Балерина Анастасия Волочкова рассказала, при каких обстоятельствах познакомилась со своим нынешним возлюбленным, личность которого звезда скрывает.

Как заявила Волочкова, встреча произошла в налоговой инспекции, балерина и ее будущий бойфренд оформляли там доверенности. Рассказать подробности о личности мужчины звезда отказалась.

Балерина подчеркнула, что не желает пока становиться чьей-либо женой, хотя ее возлюбленный — «красивый, молодой, стройный, сексуальный безмерно, это очень важная составляющая в отношениях мужчины и женщины», заявила звезда в эфире шоу «Алена, Блин!».

Ранее Волочкова эмоционально прокомментировала «пьяное» видео с Никитой Джигурдой.

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