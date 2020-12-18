Кристина Асмус продемонстрировала новый цвет волос

Фото: instagram.com/asmuskristina

Актриса Кристина Асмус призналась поклонникам, что еще месяц назад выкрасила волосы в темно-каштановый цвет.

Как пояснила звезда в своем Instagram, она сменила имидж, однако признаться в этом смогла не сразу — по этой причине Асмус почти месяц публиковала старые фотографии.

Кроме того, актриса выходила на сцену театра в парике, чтобы не раскрыть секрет раньше времени.

Асмус призналась, что изначально ей было непривычно видеть себя в новом образе, но сейчас она якобы уже не помнит себя «светлой».

Подписчики разошлись во мнениях относительно нового цвета волос Асмус. Одним новый образ понравился, другие посчитали, что светлый оттенок волос Асмус идет больше.

Ранее Кристина Асмус показала поклонникам новую прическу.

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