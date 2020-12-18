Эксперт оценил ущерб от мошеннических звонков заключенных в России

Фото: freepik.com

Президент российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов рассказал, что в текущем году россияне понесли ущерб в общей сумме 1,8 миллиарда рублей от мошеннических телефонных звонков лиц, отбывающих тюремное заключение.

Как уточнил Жданов, доля мошеннических звонков в 2020 году, которые зарегистрированы в РФ с территорий колоний и следственных изоляторов, подведомственных федеральной службе исполнения наказаний, из общего объема составляет три процента.

В Министерстве внутренних дел, в свою очередь, рассказали, что в период с января по сентябрь в России от действий киберпреступников пострадали 287 тысяч граждан. Ущерб превысил 68 миллиардов рублей.

При этом в 2019 году ведомство зарегистрировало 294,4 тысячи преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, сообщает РИА Новости.

Ранее российские банки пожаловались на рост количества кибератак.

Читайте также: Кибератаку совершили на сайт Общественной палаты