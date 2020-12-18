Эксперт оценил ущерб от мошеннических звонков заключенных в России
Президент российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов рассказал, что в текущем году россияне понесли ущерб в общей сумме 1,8 миллиарда рублей от мошеннических телефонных звонков лиц, отбывающих тюремное заключение.
Как уточнил Жданов, доля мошеннических звонков в 2020 году, которые зарегистрированы в РФ с территорий колоний и следственных изоляторов, подведомственных федеральной службе исполнения наказаний, из общего объема составляет три процента.
В Министерстве внутренних дел, в свою очередь, рассказали, что в период с января по сентябрь в России от действий киберпреступников пострадали 287 тысяч граждан. Ущерб превысил 68 миллиардов рублей.
При этом в 2019 году ведомство зарегистрировало 294,4 тысячи преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, сообщает РИА Новости.
Ранее российские банки пожаловались на рост количества кибератак.
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