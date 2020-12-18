Синоптики рассказали о погоде в Москве 18 декабря

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В пятницу, 18 декабря, погоду в столичном регионе будет определять гребень антициклона. Он принес облачную погоду без существенных осадков.

Температура воздуха в Москве составит он нуля до двух градусов ниже нуля, в Подмосковье ожидается от нуля до минус пяти градусов.

Ветер прогнозируется северо-западный со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление подрастет до 757 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха составит 75 процентов.

Содержание кислорода в приземных слоях атмосферы останется несколько ниже нормативных значений, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал об изменении длительности времен года из-за глобального потепления.

Читайте также: Россиян предупредили о «погодном кульбите» в ближайшие дни