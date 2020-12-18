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Путин предложил странам СНГ вместе производить вакцины от коронавируса
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Путин предложил странам СНГ вместе производить вакцины от коронавируса

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Президент России Владимир Путин предложил странам СНГ совместно создавать вакцины от коронавируса. Об этом российский лидер заявил на онлайн-заседании совета глав государств СНГ в пятницу, 18 декабря.

Путин подчеркнул, что РФ готова помогать своим партнерам в вакцинации населения от COVID-19.

— Мы готовы содействовать всем странам Содружества в вакцинации населения с использованием российских вакцин, имеется в виду и «Спутник V», и «ЭпиВакКорона», в ближайшее время должны появиться другие наши вакцины, — приводит РИА Новости слова главы государства.

Также он отметил, что подготовка плана действий по совместным противоэпидемическим мероприятиям подходит к концу.

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СНГвакцинаВладимир Путин
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