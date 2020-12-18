Путин предложил странам СНГ вместе производить вакцины от коронавируса

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин предложил странам СНГ совместно создавать вакцины от коронавируса. Об этом российский лидер заявил на онлайн-заседании совета глав государств СНГ в пятницу, 18 декабря.

Путин подчеркнул, что РФ готова помогать своим партнерам в вакцинации населения от COVID-19.

— Мы готовы содействовать всем странам Содружества в вакцинации населения с использованием российских вакцин, имеется в виду и «Спутник V», и «ЭпиВакКорона», в ближайшее время должны появиться другие наши вакцины, — приводит РИА Новости слова главы государства.

Также он отметил, что подготовка плана действий по совместным противоэпидемическим мероприятиям подходит к концу.

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