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Путин оценил обстановку в Карабахе
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Путин оценил обстановку в Карабахе

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Трехстороннее заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе в целом последовательно выполняется. Об этом президент России Владимир Путин заявил в пятницу, 18 декабря, на саммите СНГ.

Он подчеркнул, что российские миротворцы делают все, что в их силах, чтобы стабилизировать обстановку в этом регионе.

Также лидер РФ обратил внимание, что обострение карабахского конфликта повысило риски распространения терроризма в данном районе.

— Имевшие места боестолкновения, к сожалению, привели к многочисленным человеческим жертвам, обострили и без того непростую ситуацию в Закавказье в целом, увеличили риски распространения террористической угрозы, — цитирует РИА Новости Путина.

Ранее президент объяснил, почему в Карабахе разгорелся конфликт.

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борьба с терроризмомВладимир ПутинНагорный Карабах
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