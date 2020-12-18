Центробанк рассказал, когда российская экономика начнет восстанавливаться

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Экономика России начнет устойчиво восстанавливаться весной 2021 года. К этому времени ситуация с пандемией коронавируса должна пойти на спад, ожидает Центробанк.

— Весной 2021 года ожидается устойчивое возобновление роста российской экономики по мере нормализации ситуации с заболеваемостью, — указано в сообщении на сайте регулятора.

В Банке России вместе с тем отметили, что на среднесрочную траекторию экономического роста большое влияние окажут динамика пандемии в РФ и в мире в целом, а также характер восстановления частного спроса в условиях возможного изменения поведения граждан и предпринимателей. Кроме того, на ситуации отразится грядущая бюджетная консолидация.

Помимо прочего, в ЦБ выразили уверенность, что мягкая денежно-кредитная политика продолжит помогать отечественной экономике в следующем году.

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