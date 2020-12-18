«Ловись, утка»: охоту лисы сняли на видео очевидцы в парке Царицыно

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В Сети набирает популярность видео, снятое очевидцем в столичном парке Царицыно. На кадрах видно лису, которая стоит на снегу и оглядывается, после чего возвращается к утке и ест ее.

— Лисы в парке Царицыно настолько освоились, что уже охотятся на уток. Ловись, утка, большая и маленькая, — подписан ролик, опубликованный в Telegram-канале «Что там в Москве?».

Видео: Telegram-канал «Что там в Москве?»

В комментариях к видео пользователи с пониманием отнеслись к охотнице, заявив, что есть хочется всем. Были и те, кто вспомнил книгу «Серая Шейка», где лиса охотилась на утку зимой.

«Они там постоянно охотятся. Частенько видели»; «В лесу уже стало неинтересно обитать, пора выдвигаться в городскую суету»; «Уток там очень много», — написали пользователи в комментариях к видео.

Читайте также: В Мосприроде объяснили, чем нельзя подкармливать животных зимой