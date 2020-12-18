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Иностранцам могут запретить владеть долей более 20 процентов в онлайн-кинотеатрах РФ
Фото: pixabay.com

Иностранцам могут запретить владеть долей более 20 процентов в онлайн-кинотеатрах РФ

Кирилл Николаев

Общество

Иностранцам могут запретить владеть долей в размере более 20 процентов в аудиовизуальных сервисах (ABC), преимущественно направленных на российскую аудиторию. Соответствующий законопроект внес в Госдуму депутат Антон Горелкин.

По его словам, идея законодательного регулирования аудиовизуальных сервисов заключалась в том, чтобы крупные зарубежные компании не могли монополизировать всю российскую отрасль онлайн-кинотеатров.

— Мое предложение очень простое: распространить ограничение в 20 процентов иностранной собственности на все АВС, работающие в России, — цитирует Горелкина ТАСС.

Он добавил, что никто не планирует блокировать иностранные онлайн-кинотеатры.

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