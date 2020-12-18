США ввели новые санкции в отношении России

Фото: mil.ru / Минобороны России

Министерство коммерции США ввело новые санкции в отношении Российской Федерации. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что ограничительные меры введены в отношении двух российских компаний и гражданина РФ Ильяса Сабирова.

Всего в списке находятся 78 юридических и физических лиц. Ограничения касаются граждан Китая, Мальты, Пакистана, ОАЭ и ряда европейских стран. Санкции введены в отношении лиц, которые могут быть причастны к деятельности, противоречащей национальной безопасности или интересам США в международной политике.

Читайте также: «Не давать России доходов»: Помпео объяснил санкции США против Турции