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США ввели новые санкции в отношении России
Фото: mil.ru / Минобороны России

США ввели новые санкции в отношении России

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Министерство коммерции США ввело новые санкции в отношении Российской Федерации. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что ограничительные меры введены в отношении двух российских компаний и гражданина РФ Ильяса Сабирова.

Всего в списке находятся 78 юридических и физических лиц. Ограничения касаются граждан Китая, Мальты, Пакистана, ОАЭ и ряда европейских стран. Санкции введены в отношении лиц, которые могут быть причастны к деятельности, противоречащей национальной безопасности или интересам США в международной политике.

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