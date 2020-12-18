Мэр Москвы заявил, что радикальных мер против COVID-19 в городе вводить не планируется
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице не планируется вводить радикальных ограничений, которые были использованы во многих европейских странах. Об этом он сообщил в пятницу, 18 декабря.
— Надо беречь себя, ничего такого радикального мы не планируем, как сделано во многих европейских странах, — рассказал Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
Также мэр Москвы попросил жителей столицы соблюдать осторожность во время походов в магазины и торговые центры.
Ранее сообщалось о готовности Германии производить российскую вакцину от коронавируса.
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