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Мэр Москвы заявил, что радикальных мер против COVID-19 в городе вводить не планируется
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Мэр Москвы заявил, что радикальных мер против COVID-19 в городе вводить не планируется

Никита Абрамов

Общество

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице не планируется вводить радикальных ограничений, которые были использованы во многих европейских странах. Об этом он сообщил в пятницу, 18 декабря.

— Надо беречь себя, ничего такого радикального мы не планируем, как сделано во многих европейских странах, — рассказал Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Также мэр Москвы попросил жителей столицы соблюдать осторожность во время походов в магазины и торговые центры.

Ранее сообщалось о готовности Германии производить российскую вакцину от коронавируса.

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