Мэр Москвы заявил, что радикальных мер против COVID-19 в городе вводить не планируется

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице не планируется вводить радикальных ограничений, которые были использованы во многих европейских странах. Об этом он сообщил в пятницу, 18 декабря.

— Надо беречь себя, ничего такого радикального мы не планируем, как сделано во многих европейских странах, — рассказал Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Также мэр Москвы попросил жителей столицы соблюдать осторожность во время походов в магазины и торговые центры.

Ранее сообщалось о готовности Германии производить российскую вакцину от коронавируса.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Власти Москвы уточнили, что все кафе будут закрываться в 23:00