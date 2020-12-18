СМИ: Склад загорелся в подмосковном Дзержинском
Экстренные службы ликвидируют пожар на складе площадью в 500 квадратных метров в подмосковном Дзержинском. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Москве.
Возгорание произошло в здании на улице Овиновка.
Как сообщило РЕН ТВ, в момент прибытия первой пожарной команды пожар наблюдался на территории площадью 510 квадратных метров.
Ранее произошло возгорание в административном здании на Ленинградском проспекте.
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