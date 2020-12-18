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СМИ: Склад загорелся в подмосковном Дзержинском
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

СМИ: Склад загорелся в подмосковном Дзержинском

Никита Абрамов

Происшествия

Экстренные службы ликвидируют пожар на складе площадью в 500 квадратных метров в подмосковном Дзержинском. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Москве.

Возгорание произошло в здании на улице Овиновка.

Как сообщило РЕН ТВ, в момент прибытия первой пожарной команды пожар наблюдался на территории площадью 510 квадратных метров.

Ранее произошло возгорание в административном здании на Ленинградском проспекте.

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ГУ МЧС по Москвепожар
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