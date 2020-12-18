Канцлер Австрии объявил о жестком локдауне с 26 декабря

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Австрийские власти в третий раз решили ввести жесткие ограничения для сдерживания распространения коронавируса в праздничные дни. Об этом в пятницу, 18 декабря. сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц.

По словам канцлера, показания заболеваемости снизились, но цифры продолжают оставаться высокими, поэтому ограничения начнут действовать с 26 декабря.

Новые меры предусматривают закрытие магазинов и предприятий сферы услуг. Также будет ограничен выход людей на улицу за исключением похода в магазин, помощи людям и посещения работы.

Власти Австрии предоставят возможность преждевременно выйти из жесткого карантина с 18 января 2021 года тем, кто примет участие в массовом тестировании на коронавирус. Им при негативном результате анализа разрешат посещать магазины, объекты культуры и ездить на отдых, подчеркнул Курц.

— Для тех, кто не готов участвовать в тестировании, правила локдауна будут действовать по 24 января, то есть на неделю дольше, – цитирует ТАСС Себастьяна Курца.

В ночь на новый год также будет действовать ограничение на выход из дома.

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