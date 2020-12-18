Российские борцы-вольники завоевали четыре золотые медали на Кубке мира

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Российские борцы вольного стиля завоевали четыре золотые медали в заключительный день на Кубке мира, проходящем в Белграде.

Золото в пятницу, 18 декабря, в весовой категории до 86 килограммов завоевал Даурен Куруглиев, который победил в финале спортсмена из Польши Збигнева Барановски.

В финальной схватке в категории до 79 килограммов Ахмед Усманов оказался сильнее Мухаммета Котаноглу из Турции, а в весе до 61 килограмма Абасгаджи Магомедов одержал победу над Ахмеднаби Гварзатиловым из Азербайджана.

Еще одна золотая медаль досталась россиянину Абдулрашиду Садулаеву, который выступает в категории до 97 килограммов. В финале он должен был встретиться с белорусом Александром Гуштыном, который не смог принять участие в поединке.

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