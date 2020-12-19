«Какие милашки»: Кристина Асмус показала таланты подросшей дочери

Фото: instagram.com/asmuskristina

Актриса Кристина Асмус на своей странице в социальной сети опубликовала снимок с семилетней дочерью Анастасией Харламовой. Артистка продемонстрировала талант дочери, показав на фото, как та великолепно делает вертикальный шпагат.

— Семейный аттитюд, — подписала снимок в Instagram Асмус.

На фото актриса держит дочь на руках, а та словно парит в воздухе, да еще и делает шпагат.

Поклонники оценили кадр и написали множество комплиментов маме с дочкой.

«Восхищаюсь! Кристина, у вас потрясающая доченька. Дай бог ей крепкого здоровья, а остальное дадут прекрасные родители»; «Супермилые»; «Ух ты, какие милашки. Кристина, я вас обожаю», — оставили комментарии пользователи.

Напомним, после развода шоумена Гарика Харламова и Кристины Асмус их дочь Анастасия живет с мамой. Звездные родители уделяют много времени развитию ребенка. Девочка занимается йогой, танцами, вокалом и учит иностранные языки.

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