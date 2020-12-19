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Эксперт назвал семь способов разморозить омыватель в автомобиле зимой
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Эксперт назвал семь способов разморозить омыватель в автомобиле зимой

Виктория Родимкина

Общество

Эксперт журнала «За рулем» Алексей Ревин назвал семь способов отогреть бачок омывающей жидкости автомобиля в мороз.

Он отметил, что самый простой способ — оставить машину в теплом месте. Также можно снять бачок и отогреть его дома под горячей водой. Этот вариант подойдет для тех автомобилей, которые имеют легкий доступ к баку.

Третий способ, по словам эксперта, — посещение мойки.

— Просим мойщика направить в горловину струю воды. Даже негорячая, она быстро размоет лед за счет постоянной подачи, — пояснил Алексей Ревин.

Он отметил, что при этом следует прикрыть электрические приборы и разъемы.

Кроме того, можно разморозить бачок с жидкостью с помощью компрессора — чтобы побыстрее размыть лед, нужно опустить в горловину шланг от шинного компрессора.

Также, по словам Ревина, можно использовать фен.

— Безопаснее использовать бытовой, чем промышленный. Дуем, опять-таки, в горловину. Разморозка идет эффективнее, если хотя бы одна боковая стенка бачка не закрыта металлом или пластиком. Тогда ее периодически тоже следует обдувать феном, — уточнил специалист.

Помимо этого, можно залить в бачок новую порцию жидкости, предварительно ее подогрев. Через одну–две минуты ее нужно откачать вместе с водой.

Последним из предложенных способов является использование лампы накаливания.

— К автомобильной лампе мощностью 21 ватт присоединяем провода длиной в пару метров. Опускаем лампу в бачок и присоединяем провода к АКБ напрямую, — посоветовал Ревин.

Он предупредил, что этот способ займет много времени, а за процессом нужно присматривать, передает РИА Новости.

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