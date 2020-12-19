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Москва стала лидером в рейтинге цифровизации городского хозяйства
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Москва стала лидером в рейтинге цифровизации городского хозяйства

Виктория Родимкина

Город

Москва стала первой среди городов России по индексу цифровизации городского хозяйства «IQ городов». Результаты рейтинга по итогам прошлого года представили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Столица стала первой среди 203 российских городов. В пятерку лидеров также вошли Екатеринбург, Казань, Санкт-Петербург и Воронеж.

Москва набрала 89,65 балла из 120. С помощью индекса «IQ городов» оценивается эффективность цифровизации ключевых отраслей городского развития.

Москва постоянно внедряет новые технологии в городском хозяйстве и соцсфере. Кроме того, столица развивает ИТ-инфраструктуру. Все это позволило ей улучшить средний балл рейтинга и возглавить его.

Участников оценивали по 47 показателям. Так, специалисты учитывали достижения городов в сферах городского управления, наличие умных технологий в ЖКХ и городском транспорте, инноваций для городской среды, туризма, экономики и других направлений, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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