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СМИ: Базу ВВС США в Афганистане обстреляли ракетами
Фото: flickr.com / U.S. Army / Sgt. Jordan Trent

СМИ: Базу ВВС США в Афганистане обстреляли ракетами

Виктория Родимкина

Происшествия

Четыре ракеты ударили по авиабазе ВВС США «Баграм» около афганского населенного пункта в провинции Парван. Об этом сообщил местный телеканал TOLO News со ссылкой на пресс-секретаря губернатора провинции утром в субботу, 19 декабря.

По словам представителя губернатора, ракеты запустили из района Каландархил. Полиции удалось найти 10 ракет ВМ-12, которые размещались на небольшой платформе. Запуск шести из них силовикам удалось предотвратить.

В свою очередь телеканал 1TV News сообщил, что факт случившегося подтвердил представитель НАТО. Он добавил, что, по предварительным данным, при атаке никто не пострадал.

Пока ответственность за атаку не взяла на себя ни одна из группировок страны.

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