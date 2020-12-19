«Хорошая кожа и хорошие друзья»: Пугачева раскрыла секрет своей внешности

Фото: instagram.com/maxgalkinru

71-летняя певица Алла Пугачева рассказала, каким образом ей удается выглядеть значительно моложе собственного возраста. Фотография заметно помолодевшей Примадонны российской эстрады появилась в аккаунте компании экс-солистки группы «Пропаганда» Виктории Ворониной, с которой они встретились в начале декабря. Подписчики девушки не оставили без внимание такое преображение певицы.

Позже внешности Пугачевой посвятили выпуск передачи «Ты не поверишь!» на канале НТВ. Ее авторы попытались определить, что же позволяет артистке так прекрасно выглядеть.

— У меня просто хорошая кожа и хорошие друзья — пластические хирурги, — прокомментировала певица.

Напомним, что Пугачева несколько лет назад заявила о завершении музыкальной карьеры. С тех пор ее не так часто можно увидеть на светских мероприятиях. Особенно редко звезда выбиралась из своего замка в деревне Грязь в последний год в связи с пандемией. Супруг певицы Максим Галкин признавался, что волнуется о здоровье возлюбленной и не выпускает ее из дома, сообщает Teleprogramma.pro.

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