Пашинян рассказал о работе российских пограничников в Армении

Фото: primeminister.am / Аппарат премьер-министра Республики Армения

Российские пограничники активно участвуют в работах, которые связаны с обеспечением безопасности в граничащей с Азербайджаном Сюникской области Армении. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

— Сегодня уже российские пограничные войска и другие силы полноценно вовлечены в Сюнике, и это абсолютно новая ситуация с точки зрения безопасности, — отметил премьер-министр во время обращения к населению.

Он пояснил, что в Сюникской области на данный момент уточняются границы. Вооруженные силы Армении и пограничники размещаются вдоль международно признанных границ страны, отметил Пашинян.

За пределами этих границ, по словам премьера, возможно возобновление военных действий.

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