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Зарплату для матерей предложили ввести в России
Фото: «Вечерняя Москва»

Зарплату для матерей предложили ввести в России

Виктория Родимкина

Общество

Депутат Государственной думы от партии «Справедливая Россия» Олег Шеин предложил назначить регулярную выплату женщинам, которые занимаются воспитанием детей.

— Надо вводить постоянные выплаты родителям в виде заработной платы мам, — уточнил парламентарий в беседе с Ura.ru.

Шеин отметил, что эта мера поможет повысить уровень рождаемости в стране. Кроме того, депутат заявил, что необходимо назначить выплаты семьям, которые находятся в тяжелом финансовом положении. При этом, уточнил парламентарий, подобная поддержка должна оказываться постоянно.

Депутат Госдумы РФ, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов также отметил, что российские семьи должны получать выплаты до тех пор, пока ребенок не повзрослеет.

— Я за то, чтобы на детей до 18 лет назначались выплаты, — заявил Нилов.

Он уточнил, что на содержание ребенка уходит очень много средств.

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