Более 460 пациентов с COVID-19 лечатся в столичном центре «Вороновское»

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Россия, Москва, поселение Вороновское Карта всех событий

Свыше 460 пациентов с коронавирусом лечатся в столичном клиническом центре инфекционных болезней «Вороновское». Об этом в субботу, 19 декабря, сообщил главный врач медицинского учреждения Сергей Переходов.

По его словам, за сутки в центр поступили 39 человек, 51 пациента выписали.

В Московском клиническом центре инфекционных болезней «Вороновское» на 19 декабря состоит на лечении 463 пациента. Из... Опубликовано Сергеем Переходовым Суббота, 19 декабря 2020 г.

— На 19 декабря состоят на лечении 463 пациента. Из них: с диагнозом пневмония – 463, подтвержденных с COVID – 463, с кислородной поддержкой – 384, на ИВЛ – 22, — написал врач в социальной сети Facebook.

Он также добавил, что за минувшие сутки умерли мужчины в возрасте 79 и 83 лет. Женщина в возрасте 76 лет скончалась от коронавируса.

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