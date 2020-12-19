Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Более 460 пациентов с COVID-19 лечатся в столичном центре «Вороновское»
/ Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Более 460 пациентов с COVID-19 лечатся в столичном центре «Вороновское»

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, поселение Вороновское Карта всех событий

Свыше 460 пациентов с коронавирусом лечатся в столичном клиническом центре инфекционных болезней «Вороновское». Об этом в субботу, 19 декабря, сообщил главный врач медицинского учреждения Сергей Переходов.

По его словам, за сутки в центр поступили 39 человек, 51 пациента выписали.

В Московском клиническом центре инфекционных болезней «Вороновское» на 19 декабря состоит на лечении 463 пациента. Из...

Опубликовано Сергеем Переходовым Суббота, 19 декабря 2020 г.

— На 19 декабря состоят на лечении 463 пациента. Из них: с диагнозом пневмония – 463, подтвержденных с COVID – 463, с кислородной поддержкой – 384, на ИВЛ – 22, — написал врач в социальной сети Facebook.

Он также добавил, что за минувшие сутки умерли мужчины в возрасте 79 и 83 лет. Женщина в возрасте 76 лет скончалась от коронавируса.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Оперштаб: Прирост новых случаев коронавируса в Москве начал снижаться

врачпациенткоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виктория Федотова
Виктория Федотова

«Дом-2» не закроют, не надейтесь

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Думать больше не нужно, за вас это сделает нейросеть

Анна Горбунова
Анна Горбунова

Антитела победят болезнь

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Врага одолеем борщом и варениками

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Чем выше грудь, тем лучше должность

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кому мороз — не указ

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Начало вечной жизни

Все мнения
О проекте