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«Горжусь вами»: Самойлова рассказала, каким спортом занимаются ее дочки
Фото: instagram.com/samoylovaoxana

«Горжусь вами»: Самойлова рассказала, каким спортом занимаются ее дочки

Юлия Ямпольская

Звезды

Модель Оксана Самойлова рассказала подписчикам, что ее средняя дочь Лея и младшая Майя стали заниматься гимнастикой. Соответствующий пост появился на странице супруги рэпера Джигана в социальной сети Instagram.

На снимке запечатлены девочки с медалями за выступления. Самойлова отметила, что на первых в жизни соревнованиях сестры показали достойный результат.

— Подросла еще партия гимнасток. Я никогда не видела, чтобы Лея так волновалась. Она даже плакала с утра. Майя, по-моему, вообще не особо врубилась, что это было. Я вообще чуть не умерла от страха. Это очень волнительно. Горжусь вами, мои девочки, — написала модель.

Напомним, старшая дочь звездной пары Ариэла также занимается гимнастикой.

Ранее Самойлова выложила в своем Instagram-аккаунте фотографию сына, которому исполнилось десять месяцев. На снимке малыш мирно спит, на нем — новогодний костюм и красный колпачок.

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художественная гимнастикадевочкиОксана Самойлова
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