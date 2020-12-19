Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Стало известно второе вероятное место утечки воздуха на МКС
Фото: предоставлено пресс-службой Roscosmos.ru

Стало известно второе вероятное место утечки воздуха на МКС

Юлия Ямпольская

Общество

Второе место утечки воздуха на Международной космической станции (МКС) может быть в том же модуле, что и первое. На данный момент его не нашли. Об этом в субботу, 19 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора госкорпорации «Роскосмос» Сергея Крикалева.

По его словам, есть основания полагать, что появилось еще одно место утечки. Оно настолько маленькое, что его не получилось обнаружить с помощью специального устройства.

— Что-то еще где-то есть, — уточнил Крикалев.

Ранее российский космонавт Павел Виноградов заявил, что не считает критичной ситуацию с обнаружением новой утечки воздуха на МКС.

Читайте также: Космонавты МКС проведут для школьников онлайн-урок географии

МКСРоскосмосутечка воздуха
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виктория Федотова
Виктория Федотова

«Дом-2» не закроют, не надейтесь

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Думать больше не нужно, за вас это сделает нейросеть

Анна Горбунова
Анна Горбунова

Антитела победят болезнь

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Врага одолеем борщом и варениками

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Чем выше грудь, тем лучше должность

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кому мороз — не указ

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Начало вечной жизни

Все мнения
О проекте