Стало известно второе вероятное место утечки воздуха на МКС

Фото: предоставлено пресс-службой Roscosmos.ru

Второе место утечки воздуха на Международной космической станции (МКС) может быть в том же модуле, что и первое. На данный момент его не нашли. Об этом в субботу, 19 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора госкорпорации «Роскосмос» Сергея Крикалева.

По его словам, есть основания полагать, что появилось еще одно место утечки. Оно настолько маленькое, что его не получилось обнаружить с помощью специального устройства.

— Что-то еще где-то есть, — уточнил Крикалев.

Ранее российский космонавт Павел Виноградов заявил, что не считает критичной ситуацию с обнаружением новой утечки воздуха на МКС.

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