Дептранс рассказал, как москвичи хотят улучшить наземный транспорт

Фото: twitter.com / Официальный аккаунт Сергея Собянина

В столичном Дептрансе рассказали, как москвичи хотят улучшить наземный транспорт. Об этом в субботу, 19 декабря, сообщает Telegram-канал ведомства.

Стало известно, что горожане хотели бы, чтобы автобусы ходили чаще и по расписанию. Общее время в пути должно быть короче обычного. Так, 86 процентов горожан готовы пройти до остановки чуть дальше, 73 процента жителей согласны на бесплатную пересадку при условии, что общее время в пути станет короче.

На данный момент около 60 процентов горожан довольны работой наземного транспорта.

В ведомстве добавили, что свои предложения можно оставить в форме обратной связи Единого транспортного портала или отправить их боту

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