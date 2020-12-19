Дептранс рассказал, как москвичи хотят улучшить наземный транспорт
В столичном Дептрансе рассказали, как москвичи хотят улучшить наземный транспорт. Об этом в субботу, 19 декабря, сообщает Telegram-канал ведомства.
Стало известно, что горожане хотели бы, чтобы автобусы ходили чаще и по расписанию. Общее время в пути должно быть короче обычного. Так, 86 процентов горожан готовы пройти до остановки чуть дальше, 73 процента жителей согласны на бесплатную пересадку при условии, что общее время в пути станет короче.
На данный момент около 60 процентов горожан довольны работой наземного транспорта.
В ведомстве добавили, что свои предложения можно оставить в форме обратной связи Единого транспортного портала или отправить их боту
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