Обаме предложили после «Дылды» посмотреть «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»

Фото: twitter.com/barackobama

Бывший президент США Барак Обама, назвавший российский фильм «Дылда» одним из любимых в 2020 году, скорее всего, был впечатлен экзотикой материала. Такого мнения придерживается президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов.

— В фильме хорошо описаны и показаны отношения в сложный период нашей истории послевоенной с несколькими критическими ситуациями. Очень хорошая актриса играет главную роль, роль второго плана хорошая. Это достаточно неожиданные, яркие образы и у взаимоотношений между персонажами нетривиальный характер, — отметил специалист в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы».

Кинокритик посоветовал экс-президенту США посмотреть еще несколько отечественных лент. И начать он рекомендует с криминальной драмы режиссера Александра Ханта «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов».

— Это было бы ему [Бараку Обаме] созвучно. Думаю, еще ему была бы интересна такая картина, как «20 дней без войны» Алексея Германа. Думаю, его могут заинтересовать фильмы, созданные в бывших советских республиках в советское время, например, «Первый учитель» (режиссер Андрей Кончаловский — прим. «ВМ»). Предполагаю, ему были бы интересны картины Ларисы Шепитько. Я думаю, он видел «Русский ковчег» (режиссера Александра — прим. «ВМ») Сокурова. Достаточно популярный в Америке — это почти бесплатный билет в Эрмитаж, — объяснил эксперт.

— Из киноработ последних лет я не знаю, насколько ему были бы интересны фильмы Юрия Быкова, все-таки это истории более локальные. Лично мне любопытно, как бы он отреагировал на отечественные комедии — фильм «Горько!». Не то чтобы ему картина бы понравилась, сколько ради того, чтобы посмотреть, какую реакцию бы она вызвала. В фильме ведь так или иначе раскрываются российская действительность и российский характер, — резюмировал собеседник «ВМ».

Ранее экс-президент США Барак Обама рассказал, что в течение года, как и большинство людей на Земле, проводил много времени дома. Он опубликовал в своем Twitter-аккаунте слайд со списком фильмов и сериалов, которые нашли наибольший отклик в его душе. Российский фильм «Дылда» режиссера Кантемира Балагова, завоевавший приз за лучшую режиссуру на Каннском фестивале, оказался в их числе.

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