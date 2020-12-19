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Более 250 российских военных вылечились от COVID-19 за сутки
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Более 250 российских военных вылечились от COVID-19 за сутки

Юлия Ямпольская

Здоровье

Более 21,9 тысячи военных РФ вылечились от коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 19 декабря, сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что за минувшие сутки выздоровели 255 человек. Таким образом, общее число вылечившихся увеличилось до 21 956 военных. Общая численность военнослужащих и гражданских лиц, которые проходят лечение в 19 многофункциональных медицинских центрах Минобороны РФ, составляет 1156.

Ведомство также сообщает, что на данный момент в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях выявлено 4076 военнослужащих с положительными результатами тестирования на COVID-19.

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