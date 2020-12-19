Подкомиссия по тарифам поддержала установление пошлины на лом черных металлов

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Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию правкомиссии по экономическому развитию и интеграции поддержала введение пошлины на лом черных металлов. Об этом в субботу, 19 декабря, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития РФ.

Отмечается, что власти поддержали инициативу Минпромторга России установить ставку вывозной таможенной пошлины на отходы и лом черных металлов. Ее размер будет составлять пять процентов — не менее 45 евро за одну тонну, передает РИА Новости.

В пресс-службе рассказали, что данная мера имеет временный характер из-за угрозы дефицита продукции в стране, а также из-за роста цен на лом металлов.

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