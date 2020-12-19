«Я с ним до конца»: Степан Меньщиков рассказал о судьбе «Дома-2»

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Реалити-шоу «Дом-2», выходящее в эфир на канале ТНТ с 2004 года, закрывать не будут. Его переведут на другую платформу. Об этом в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» сказал экс-участник проекта, актер и шоумен Степан Меньщиков.

— Сейчас телевидение в целом теряет свой авторитет, тем более появились новые платформы: YouTube, RuTube, TikTok, Instagram. Теряет телевидение, а не программа. Ведь 16 лет назад не было других платформ, и Первый канал, ТНТ могли диктовать свои условия. А мир изменился, — отметил артист.

По мнению Меньщикова, проект за 16 лет себя не изжил, потому что он постоянно трансформируется, в нем появляются новые люди, и зрители наблюдают за новыми историями.

Собеседник «ВМ» добавил, что лично у него от участия в шоу остались самые лучшие впечатления.

— «Дом-2» — это моя академия, моя школа. На проекте я познакомился с потрясающими, интересными людьми. Участие в нем дало мне невероятный опыт и популярность. Благодаря «Дому-2» я получаю и буду получать всю жизнь свои дивиденды. Я всю Россию объездил благодаря «Дому-2». Я люблю «Дом-2». Это бесценный ресурс для меня. И я с ним до конца, — подчеркнул Меньщиков.

Напомним, 18 декабря телеканал ТНТ сообщил, что завершает показ реалити-шоу «Дом-2». Большой двухчасовой финал шоу выйдет 30 декабря. За 16 лет существования реалити на нем побывало несколько тысяч участников. В разное время ведущими шоу были Ксения Собчак, Ксения Бородина и Ольга Бузова.

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