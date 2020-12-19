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Министр нефти Ирана отправится с визитом в Москву 20 декабря
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Министр нефти Ирана отправится с визитом в Москву 20 декабря

Юлия Ямпольская

Внешняя политика

Министр нефти Ирана Бижан Зангане 20 декабря приедет в Москву для обсуждения ситуации на рынке нефти с российской стороной. Об этом в субботу, 19 декабря, сообщает агентство Shana.

Стало известно, что в рамках визита министр нефти встретится с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком, а также министром энергетики России Николаем Шульгиным.

Ранее Новак заявил, что решения ОПЕК+ полностью соответствуют интересам РФ. По его словам, решения по сделке ОПЕК+ позволят России увеличить добычу в январе еще на 125 тысяч баррелей в сутки.

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ИранАлександр Новакэнергетика
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